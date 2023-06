El tipo que viajó a todos los países del mundo sin subirse a un avión

BBC: ¿Alguna vez has soñado con viajar a todos los países del mundo? Menos de 300 personas han realizado ese sueño; tres han estado en todos los países dos veces; dos lo hicieron sin regresar a casa. Pero sólo una lo ha hecho sin volar, dice el autor de tal hazaña. «Mi nombre es Torbjørn C. Pedersen, que es un nombre terrible para un viajero. Pero eso nunca me detuvo, sencillamente llámame Thor», se presenta el danés en su website Once upon a Saga. (Seguir leyendo…)