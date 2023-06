Todo lo anunciado en el Nintendo Direct

El segundo Nintendo Direct del año ha llegado y se ha ido, y terminó siendo bueno para los jugadores de Nintendo Switch. Si bien ninguno de los anuncios de terceros fue tan emocionante, obtuvimos una nueva mirada al Pikmin 4 exclusivo que pronto se lanzará, y Nintendo finalmente reveló lo que vendrá al Switch durante la segunda mitad de 2023. Mario dominará la alineación de otoño de Nintendo Switch gracias a un remake de Super Mario RPG, un nuevo título de WarioWare y un nuevo juego de plataformas en 2D titulado Super Mario Bros. Wonder.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

Super Mario RPG is coming to #NintendoSwitch with brand-new graphics on Nov. 17! Join Mario, Bowser, Peach, and original characters Mallow and Geno, in an RPG filled with twists and turns. pic.twitter.com/cPOohdSPMw

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 21, 2023