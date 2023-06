Qué hacer en Nueva York del 15 al 21 de junio

Nueva York.–El Lincoln Center for the Performing Arts ya dió inicio a la segunda edición anual de Summer for the City, el festival artístico y cultural gratuito que se realizará del 14 de junio al 12 de agosto. Como parte de los eventos, este jueves 15 de junio se estará presentando la cantautora colombiana Mónica Giraldo, reconocida tanto por su fluidez en la guitarra acústica como por sus composiciones originales. ( Seguir leyendo…)