Piloto arrestado tras presentarse ‘ajumao’ en un vuelo

NBC News

Un piloto de Delta Airlines fue arrestado en Escocia después de supuestamente presentarse ebrio a un vuelo con destino a Nueva York, lo que provocó la cancelación del vuelo, según informaron las autoridades. El vuelo 209, que normalmente sale del aeropuerto de Edimburgo a las 10:35 a.m. SCT en un viaje de 7.5 horas al aeropuerto internacional John F. Kennedy, nunca despegó el viernes. El piloto, un hombre de 61 años no identificado, fue arrestado a las 10 a.m. hora local. El vuelo fue cancelado y los clientes fueron acomodados en otros vuelos. Delta se disculpó con los clientes afectados y se negó a comentar si el piloto aún está empleado o si sigue volando para la compañía. (Fuente…)