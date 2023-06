Los Denver Nuggets, campeones de la NBA

EE.UU.–Los Denver Nuggets, guiados por Nikola Jokic y Jamal Murray, conquistaron este lunes el primer anillo de la NBA de su historia al vencer por 4-1 en las Finales a los Miami Heat de Jimmy Butler.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

"We had to get you one, coach."

A mic'd up Jamal Murray celebrates the Nuggets' championship win 🔊 pic.twitter.com/faUBpjuyJI

— NBA (@NBA) June 13, 2023