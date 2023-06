Nuevas tarifas de solicitud de visas

A partir del 17 de junio de 2023, la tarifa de solicitud de visas de turismo y otras visas que no se basen en peticiones aumentará de $160 a $185. Las tarifas de visa basadas en peticiones (H, L, O, P, Q y R) aumentarán de $190 a $205. Las tarifas de solicitud de visa E aumentarán de $ 205 a $ 315. Los solicitantes que ya hayan pagado la tarifa de solicitud y tengan un recibo válido (no vencido) no tendrán que pagar ninguna tarifa de solicitud adicional para programar una cita. Los solicitantes que ya hayan sido entrevistados y su caso se encuentre en proceso administrativo no tendrán que pagar ninguna tarifa de solicitud adicional. Estamos comprometidos con el procesamiento eficiente de visas para que los visitantes internacionales puedan viajar a los Estados Unidos. ( Seguir leyendo…)