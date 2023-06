La ‘Señorita Laura’ explica vejigazo en su rostro

La presentadora de televisión Laura Bozzo preocupó a sus seguidores al subir una fotografía en la que aparece golpeada para contar que sufrió un accidente en medio de un ataque de salud mental. (Seguir leyendo…)

*Mira el post de Laura Bozzo:

Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️ pic.twitter.com/yKBsgJF8Qf

— Laura Bozzo (@laurabozzo) June 9, 2023