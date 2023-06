“Yo lo que quiero es que me le den documentos a mis hijos”

Juliana Deguis Pierre protagoniza otro capítulo de su historia. Aquella joven mujer, que rodeada de la gente que le acompañó en sus días de fama, aplaudiendo y coreando su accionar y reacciones orientadas por defensores de los inmigrantes, sigue envuelta en precariedades y prácticamente en un limbo legal. “Mis hijos tienen miedo de andar en la calle, porque los policías lo agarran, lo maltratan, le dan golpe, cuando yo misma que nací aquí en República Dominicana, nunca he ido a Haití, y que me agarren mi hijo y me lo lleven para allá, él va a pasar mucho trabajo porque no sabe para dónde va”, expresó. (Seguir leyendo…)

