Muere Iron Sheik, leyenda de la WWE

La leyenda de la lucha libre The Iron Sheik, ex campeón de peso pesado y miembro del Salón de la Fama de la WWE, ha fallecido a los 81 años, según anunciaron los representantes del luchador. The Iron Sheik fue uno de los mayores antagonistas del campeonato, incluso compitió contra Hulk Hogan, quien finalmente lo venció y dio inicio a la era de Hulkamania. También fue campeón en pareja de la WWF con Nikolai Volkoff en 1985 y fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005. Deja atrás a su esposa de 47 años, Caryl, y a sus tres hijos. (Fuente…)