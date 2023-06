Err pipo! El humo de los incendios en Canadá llega a España

El humo de los incendios de Canadá ha llegado a Galicia, en el norte de España, tras recorrer miles de kilómetros en las capas altas de la atmósfera, si bien solo genera una reducción ligera de la visibilidad sin afectar a la calidad del aire, según explicó a Efe Carlos Otero, meteorólogo de MeteoGalicia.(Seguir leyendo…)

Na imaxe do satélite pódese distinguir, ademáis das nubes de tormenta sobre a Península e as brétemas costeiras do Cantábrico, unha banda entrando polo noroeste de #Galicia. Como vemos no modelo CAMS trátase de fume con orixe nos incendios de Canadá.

