La actriz y comunicadora Hony Estrella arremetió contra Yailin La Más Viral y sus fanáticos, expresando que éstos elogian a una persona que carece de talento. “A mí no me importa que ese público no me conozca. Ustedes no saben del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ustedes no saben que Juan Bosch escribió el libro La Mañosa. Ustedes no saben que Obama fue presidente de los Estados Unidos. Que ustedes no sepan quién soy yo no me importa. Lo que sucede es que ustedes quieren tener un referente para sentir que alguien las sacará del lodo en el que están. Por eso están elogiando a una joven que no tiene talento”, expresó. (Seguir leyendo…)