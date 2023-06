El desespere de Biden

Joe Biden rompe protocolo al levantarse y retirarse en entrevista en vivo.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, rompió este jueves el protocolo de la televisión en vivo, en un hecho que ha sorprendido a toda la audiencia estadounidense, a solo un día de haberse confundido de guerra al hablar sobre el conflicto en territorio ucraniano y su homólogo ruso Vladimir Putin.

Biden ends his MSNBC interview and just gets up and walks off set while they're still live pic.twitter.com/0NHfeugavE

— Daily Wire (@realDailyWire) June 29, 2023