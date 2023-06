Bebe Rexha golpeada en la cara por celular (video)

New York Post reporta:

La estrella del pop Bebe Rexha fue golpeada en la cara por un ceular que le lanzaron desde el público durante un concierto el domingo por la noche en Nueva York.

La cantante se dirigía hacia el público mientras actuaba en The Rooftop at Pier 17 cuando el teléfono fue lanzado directamente a la cara de la cantante y compositora, golpeándola justo debajo del ojo izquierdo, según muestra el vídeo grabado por un fan.(Fuente…)

Chequea video a continuación

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR — Daily Loud (@DailyLoud) June 19, 2023