Exigen a pitcher quitarse su anillo de matrimonio (video)

Los umpires siguen teniendo reacciones y decisiones cuestionables durante la temporada 2023 de MLB, pero ahora sí acabamos de presenciar una de las más bizarras, ya que le pidieron a un pitcher de los Rays de Tampa Bay que se quitara su anillo de matrimonio. Durante el último juego de la serie entre los Rays y los Piratas de Pittsburgh, Zach Eflin recibió esta petición de los umpires. (Seguir leyendo…)

*Ver video relacionado:

Umps made Zach Eflin take off his wedding ring pic.twitter.com/BGVmDMzgdF

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 4, 2023