Los Vinchos se separan de Leonel (video)

Altagracia Salazar

República Dominicana.–La Fuerza Nacional Progresista solo aportó 8,098 votos al Bloque de partidos que llevó a Leonel Fernández como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones. De hecho fue el partido que menos aportó en esa alianza liderada por los reformistas pero en donde el voto fundamental era de la FP con 233 mil sufragios.

Perder el 0.20% de su caudal de votos quizás no sea trascendente en este momento para Fernández que coquetea una alianza con su antiguo partido el PLD, que alicaído no pasa de un 15% del electorado pero que aun así significa la tercera fuerza política del país.

Leonel Fernández se declaró Vinchista tan lejos como en el 2005. Su alianza con los Vinchos nunca le ha sumado votos pero le consolidó como líder de los sectores más conservadores de la vida nacional desde ese momento.

Técnicamente los Vincho sacaron mayor provecho de la alianza puesto que a cambio de su pírrico caudal de votos obtuvieron de manera continua dos diputaciones y hasta un ministerio para Pelegrín.

En el pasado proceso el menor de los Vincho fue candidato a senador en la alianza leonelista y obtuvo apenas 3,248 votos en su boleta Particular. La alianza llegó a 56 mil votos o sea el 5.86%

Danilo Medina que no disputaba con Fernández el liderazgo de la ultraderecha mandó a los Vinchos y a sus 8 mil votos al carajo y desde entonces es victima de los vinchos en los únicos espacios en donde son fuertes que son las redes sociales y medios de comunicación que lo tratan de manera inversamente proporcional a su fuerza real.

En los mentideros políticos se dice que la separación de Fernández y los Castillo no tiene ningún origen ideológico puesto que siguen pensando igual. El problema es la candidatura a senador de Vinicito que parece que no es aceptada por la dirigencia actual de la FP.

Como líder del PLD a Leonel le sobraban votos, pero construir un partido no es tan fácil como encontrarlo hecho y eso ha hecho pensar diferente. #vincho, #leonel, #FP

El Distrito Nacional es el lugar donde menos prende el discurso vinchista y otorgar la candidatura senatorial a un partido que no llegó a los 2 mil votos es más que sacrificio.

Vinicito ha estado piropeando al presidente Abinader desde hace meses y en política nada es gratis. Abinader no va a girar a la derecha porque mas a la derecha no puede estar. De hecho la propuesta fundamental de vinicito cuando heredó una curul de su hermano Pelegrín fue la construcción del muro fronterizo que el actual gobierno lleva adelantado.

Si los vinchos se sumaran al PRM alguien saldrá sacrificado porque si algo se puede decir de ese partidito es que sabe negociar sus voticos. (Sigue leyendo…)