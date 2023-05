El triple imposible de Curry contra LeBron

La joyita de la victoria de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers del 4 de mayo de 2023 tuvo como protagonista a Stephen Curry.

Solo quedan 5 segundos en el reloj de posesión y «El Chef» se levantó por los aires contra la marca de Dennis Schroder por el lado derecho y LeBron James por el izquierdo. El espacio era mínimo por las manos levantadas de Bron y el base rival, pero Steph hizo lo imposible y anotó un triple que hizo reaccionar a su papá. ¡Ni Dell Curry podía creerlo!

Steph Curry just drained an UNREAL three at the end of the third quarter 🔥🔥

The Warriors (-300 ML) are running away with Game 2 against the Lakers tonight ⚡pic.twitter.com/LXECHGeBzI

