Video: Tatis Jr. saca tiro a 100 millas por hora

El sensacional Fernando Tatis Jr. se está tomando muy en serio su nueva posición detrás de las almohadillas, en su mas reciente jugada de atrapada y tiro ejecutó un tiro magnifico a 100 millas por horas para fusilar al corredor en el home plate.

Carlos Correa pagó el desafiar el brazo de Fernando Tatis Jr. llevando a cabo un corrido desde la segunda base hasta el home plate tras un doblete de Alex Kirillof, el dominicano hizo el tiro mas veloz para un jugador de posición en lo que va de la temporada actual de Grandes Ligas.

A 100 MPH throw by for Fernando Tatis Jr.! That's the fastest outfield assist of the season.

(MLB x @HankookTireUSA) pic.twitter.com/SxwjJOxgGs

— MLB (@MLB) May 11, 2023