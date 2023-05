La empresa encargada de la producción del reality show “The Voice Dominicana», Four and Four Production, SRL, emitió un comunicado en donde explicaron que el presupuesto de gastos en la producción del programa, fue más elevado que el de ingresos recibidos. (Seguir leyendo…)

