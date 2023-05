Shakira ‘suplica’ a Tom Cruise que deje de coquetear con ella

Según los informes, Shakira ha estado ‘rogándole’ a Tom Cruise que deje de coquetear con ella después de que ella llamó su atención durante una reunión reciente en el Gran Premio de F1 en Miami.

La estrella de Top Gun, de 60 años, aparentemente ha estado coqueteando con la cantante colombiana, de 46 años, luego de su intercambio en la carrera.

Después de que las dos estrellas fueran fotografiadas juntas, muchos comenzaron a especular que tenían citas después de las afirmaciones de que Shakira cautivó a Tom.



Según el medio de comunicación español Marca, la estrella de Hollywood estaba «absolutamente hipnotizada» y les dijo a sus amigos que sentía una conexión con ella.

Sin embargo, será una triste noticia para Tom, quien aparentemente le envió flores a Shakira después de la salida, que ella no está buscando el amor en este momento.

Se ha informado que Shakira está enfocada en sus hijos en medio de la ruptura del padre de sus hijos, Gerard Piqué, el año pasado.

El compositor supuestamente ha estado ‘rogando’ a Tom que deje de coquetear con ella, según una fuente que habló con la revista Heat.

La fuente agregó que Tom estaba ‘mareado’ después de su reunión y actuó de manera similar a como lo hizo después de conocer a su ex esposa, Katie Holmes.

La fuente agregó: «Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable». Se siente halagada pero no interesada’.

Según los informes, un mensaje de Shakira ha sido transmitido ‘cortésmente’ a Tom. MailOnline se ha puesto en contacto con los representantes de Tom y Shakira para hacer comentarios.

Según Us Weekly, la cantante de Hips Don’t Lie encontró los rumores ‘hilarantes’ y, a pesar de pasar un rato ‘divertido’ con Tom cuando se conocieron en la Fórmula 1, no tiene planes de llevar las cosas más lejos.

Los rumores se dispararon cuando la pareja fue fotografiada juntos en el evento deportivo, y las fuentes afirmaron que el actor de la lista A estaba extremadamente interesado en seguir a Shakira.

Sin embargo, una fuente ahora ha revelado: «Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la F1, pero no tiene interés en salir con él».

Continuaron explicando que la cantante actualmente está tomando un descanso de citas después de que su relación de 11 años con Gerard terminara en junio.

El informante continuó: «Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento». Ella tiene mucho en su plato y está enfocada en sus hijos y su carrera por ahora.

“Shakira ha visto los rumores en línea de que Tom la ha estado cortejando, y cómo los fanáticos están interviniendo con sus opiniones, pero cree que es divertido porque simplemente no es cierto. Se divirtió mucho cuando charlaron, pero hasta ahí han llegado las cosas.

La cantante, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, se separó de su antiguo amor Gerard, de 36 años, el verano pasado en medio de acusaciones de que la había engañado con la mujer con la que terminó saliendo después de la separación, Clara Chia Marti, de 24.

Después de que surgieron fotos de Shakira y Tom, una fuente le dijo a Paige Six que el actor «está extremadamente interesado en perseguir» a Shakira ya que «hay química» entre la pareja.

El veterano de Hollywood envió flores al artista Whenever, Wherever después de que se cruzaron en el evento de carreras de autos en el sur de Florida el domingo, informó el medio.

El cantante de Hips Don’t Lie «necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom», dijo la fuente al medio de comunicación de la estrella de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, describiéndolo como «un tipo guapo, y … talentoso.’

Señalaron sobre las estrellas, «Y ella no es más alta que él», ya que la estrella de Top Gun: Maverick mide 5 pies 7 mientras que la ganadora del Grammy mide 5 pies 2.

Tom es padre de tres hijos: Isabella, de 30 años, y Connor, de 28, con su exesposa Nicole Kidman; y Suri, de 17 años, con su exesposa Katie Holmes.

Shakira es madre de los niños Milan, 10, y Sasha, ocho, con Gerard.

Shakira recientemente discutió emocionalmente las relaciones después de su dolorosa separación del ex futbolista español.

Hablando en la gala inaugural de Mujeres en la Música Latina, dijo: ‘No importa tanto si alguien es fiel o no; lo que realmente importa es si continúas siendo fiel a ti mismo.

‘Cuando me sentí más perdido, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer en que ya no depende de alguien que la ame o la acepte tal como es.

‘La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo cuando el deseo de ser perfecto se reemplaza por el deseo de ser auténtico’, dijo.

Shakira se dirigió a las mujeres de todo el mundo y dijo como grupo: «Las mujeres son mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser.

‘¿Qué mujer no ha pasado por la experiencia de buscar la atención, el cariño o la aprobación de los demás y se ha olvidado de sí misma? Me ha pasado esto.’