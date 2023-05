Nuevo tráiler de Secret Invasion: Nick Fury es el más buscado

En Spider-Man: No Way Home, hubo un momento de parpadeo y te lo perderás cuando se reveló que la ausencia de Nick Fury de la Tierra es conocida entre los agentes de Damage Control. Y la última vez que vimos a Fury (Samuel L. Jackson) en Spider-Man: Far From Home, estaba en algún lugar en el espacio con los Skrulls disfrutando de una especie de vacaciones. Pero las vacaciones han terminado en la próxima serie, Secret Invasion. En el último tráiler de la serie, Fury no solo está de vuelta en la Tierra, ¡sino que también es el hombre más buscado del mundo! (Seguir leyendo…)

Chequea el tráiler (video):