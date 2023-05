Ben Affleck le tira la puerta del carro a JLo

En las imágenes muestran al famoso actor de Hollywood acompañar a su esposa Jennifer Lopez al vehículo. Sin embargo, la gran sorpresa ocurre cuando lanza la puerta.

you can "have it all" and still be miserable pic.twitter.com/Q1ujns8vCV

— 🌴 Josh Lekach 🌴 (@JoshLekach) May 10, 2023