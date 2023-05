Manuel Varet: ‘Vakeró ya no existe’

«En esta oportunidad les comunico que, a partir de la fecha haré uso de mi nombre de pila dentro y fuera del ambiente artístico, con esto les dejo bien claro que no existe un personaje llamado Vakeró, tanto dentro como fuera de la tarima sigo siendo Manuel Varet y pienso seguir haciendo lo que me inspira hasta lograr nuevos éxitos, así es como siempre ha funcionado». Este es parte del mensaje con el que el cantante urbano anteriormente conocido como Vakeró abandona este mote artístico para usar su nombre de pila. (Seguir leyendo…)

Así lo anunció en sus redes sociales:

YO NO ME LLAMÓ VAKERÓ

A todos los teóricos les recuerdo que siempre he sido un innovador en la música, cuando nadie en el género apostaba al romanticismo grabé la canción “Te quiero” y se convirtió en un clásico que no puedo dejar fuera de mi repertorio, luego repetí la hazaña con “Hoy se va bebe” algo totalmente distinto a lo acostumbrado y ya todos conocen la historia, también pasó con “Tu cojea” otra canción si es que así se le puede llamar y fue otro tema que el público convirtió en éxito, el caso mas reciente es Bachata en la 42 y así continua la historia de Manuel Varet en el arte.

En esta oportunidad les comunico que a partir de la fecha haré uso de mi nombre de pila dentro y fuera del ambiente artístico, con esto les dejo bien claro que no existe un personaje llamado Vakeró, tanto dentro como fuera de la tarima sigo siendo Manuel Varet y pienso seguir haciendo lo que me inspira hasta lograr nuevos éxitos, así es como siempre ha funcionado.

“Algún día me voy” será la canción que marca el despegue de este nuevo ciclo, la elegí por considerar que es una importante reflexión para todos, en esencia para los que solo existen mas no viven y tampoco dejan vivir.

Me despido con este mensaje de Bob Marley “El dinero no puede comprar la vida” y para que puedan entenderme les invito a estar atentos a la salida de la primera canción de Manuel Varet, el próximo Martes 30. Estará disponible a partir del mediodía en todas las emisoras a nivel nacional y plataformas digitales.

Atentamente: Manuel Varet