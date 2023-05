Judith Rodríguez: «La ley de cine es buena pero no hay equidad»

República Dominicana.–Así evaluó la actriz Judith Rodríguez la ley de cine en República Dominicana y afirmó lo difícil que resulta contar las historias en la pantalla grande Judith entiende que no existe justicia ni equidad a la hora de proyectar dichas historias “a mi me ha resultado difícil levantar proyectos en mi país y no me parece justo, son muchos años de carrera y soy parte de esta industria, tenemos una ley maravillosa, pero me parece injusto que nos resulte difícil hacerlo” ratificó.(Sigue leyendo…)