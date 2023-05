VIDEO: Juliana Oneal indignada por ataques en su contra

LuminariasTV

La merenguera Juliana Oneal reaccionó molesta a las críticas que surgieron en su contra tras denunciar que el pasado sábado fue víctima de un robo a la salida del concierto de Ana Gabriel.«Yo no había dicho nada, quejándome, voceando y la gente dice que es mentira. Yo no cogí un turno en la cámara de diputado a bocearlo y la gente dice que es mentira, porque al parecer así es que nuestra sociedad está funcionando», expresó Oneal quien reconoció estar sofocada y fastidiada por la situación, ya que ella no es una persona de ese tipo de escándalo.(Sigue leyendo…)

Chequea video a continuación