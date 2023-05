Luis, entrégate…

Santo Domingo.- La Policía Nacional reiteró su llamado al hombre envuelto en la muerte de Joshua Omar Fernández, solo conocido Luis, para que se entregue por la vía que considere pertinente.

Narran secuencia del asalto que involucran a ‘El Dotolcito’

Una de las víctimas entrevistadas, Isanel Morel Encarnación, dijo que en la madrugada del pasado 16 de abril se encontraba en compañía de su hermano Misael Morel Encarnación y su amigo Alberto José Reyes Jiménez, en el parqueo de la Discoteca Bar Kiss, y en ese momento aparecieron los asaltantes a bordo de un carro Hyundai Sonata.

«En ese momento aparecieron dos personas desconocidas, cada uno con una pistola en las manos y nos dijeron dame todo lo que tienes, me topó por los brasieles, le dije que no tenía más nada, le entregué el celular marca Iphone 8 plus, 6 dólares, 900 pesos, una tarjeta de débito que estaba guardada en el celular», explicó. (Seguir leyendo…)