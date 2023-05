Tamara Martínez: “Si me quitan a mi hija yo me muero”

La comunicadora Tamara Martínez clama por ayuda para no perder a su hija con la cual lleva un proceso de adopción desde hace cinco años y negó estar apoyando a su esposo el abogado Emilio López en el caso de violencia de género. (Seguir leyendo…)

Yo no recordaba esta discusión, verlo me destruyo el alma, o mas bien escucharlo, como el ministerio publico de atreve a decir que yo apoyo estas cosas? Yo temo por mi hija, temo perderla, porque diga lo que sea quien sea esa niña es mi hija, no estoy contenta con mi madre y el ministerio publico nunca se ha acercado a mi, pero escuchen, oigan por amor a Dios, si me quitan a mi hija yo me muero, pido que no me juzguen, quiero ayuda, el caso de adopción de mi hija tiene mas de 5 años en Conani cuanto mas tengo que aguantar? Cuantas mas payasadas tengo que hacer? A cuanto mas me voy a someter? Yo soy la madre de esa niña digan lo que digan, yo pido ayudaaaaaa, ayudenme, es mi hija, no quiero seguir mintiendo, no quiero seguir pasando como loca, pero coño entiendan!! Yo quiero a mi hija y quiero el derecho de tenerla para poder seguir avanzando y dejar de ser una payasa, una fantoche, si tu me entiendes porfa etiqueta a Conani y pídanle que me ayuden, me la estoy jugando con esto pero es el ultimo recurso que me queda, Conani por favor denme derechos sobre mi hija, ya esta bueno coño, 5 años, ya esta bueno.

