Miami Heat ‘ha reservado vuelos a Denver’ antes del juego 7 contra los Celtics

El Miami Heat solo tiene un destino en mente: las Finales de la NBA, con registros de la Asociación Federal de Aviación (FAA) que muestran que el equipo solo reservó un vuelo a Denver después del juego 7 del lunes por la noche contra los Boston Celtics.

El Heat perdió el Juego 6 del sábado en casa, lo que permitió a los C’s convertirse potencialmente en el primer equipo en ganar una serie después de estar abajo 3-0 en la historia de la NBA.

Los jugadores de la franquicia con sede en Florida ahora han viajado al noreste para jugar el juego final de la serie en el TD Garden el lunes por la noche y no esperan regresar a casa después, según Andy Slater, de WMEN, una radio local afiliada a Fox Sports. estación.

El Heat tiene un vuelo programado a Denver, no a Miami, después del partido de esta noche, según los registros de la FAA’, compartió la personalidad del aire en Twitter el lunes.

El presentador diario del podcast deportivo de ‘Nothing Personal’, David Solomon, de CBS Sports, dijo en respuesta al tuit de Slate: ‘¡Pensamiento positivo! Me encanta. Pero, se puede hacer un nuevo plan de vuelo rápidamente para volar hacia el sur y no hacia el oeste. #espera para ver’

«Siempre es mejor jugar para obtener un resultado positivo», escribió Slate en un tuit de seguimiento. ‘O toman el vuelo, ‘se desvían’ a Miami, o como dijo una persona, [el dueño del Heat, Pat Riley] les dice que caminen a casa’.

Los fanáticos de la NBA también interactuaron con el tweet de Slate, uno de ellos compartió: ‘depósitos en llamas’. Por otra parte, servicio más corto y bloque a Miami, por lo que probablemente un crédito de viaje de una hora bloque para volver a casa.

«Asumiría que habría una ‘desviación’ si el guión ahora sigue», respondió Slate.

