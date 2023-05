La carajita de Robert De Niro

Robert De Niro reveló la primera imagen de su hija recién nacida y reveló su nombre después de convertirse en padre por séptima vez a la edad de 79 años.

Desconocido para el mundo, el actor de Taxi Driver y su novia Tiffany Chen, de 64 años, recientemente dieron la bienvenida a su primer hijo juntos.

El actor soltó casualmente la gran noticia en una entrevista reciente mientras promocionaba su nueva película, About My Father.

Ahora, están surgiendo detalles de la niña recién nacida, y la estrella de Mean Streets ha compartido fotos de la pequeña con Gayle King de CBS Mornings.



La niña, cuyo nombre ha sido revelado como Gia Virginia Chen De Niro, se veía adorable con un onsie rosa punteado mientras miraba a la cámara.

La entrevista completa de Gayle aún no se ha publicado, pero del chat, recordó: «Dije que querías un bebé y él dice:» Sí, este bebé está planeado «.

La presentadora pasó a explicar cómo pesó 8 libras, 6 onzas y nació el 6 de abril.

Robert comparte hijos Elliot, 25, y Helen, con su ex esposa Grace Hightower, mientras que el actor también tiene a Drena, 51, y Raphael, 46 con su ex esposa Diahnne Abbott.

Anteriormente también dio la bienvenida a los mellizos Aaron y Julian, de 27 años, con su ex novia, Toukie Smith.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs

— CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023