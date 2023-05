Emily Ratajkowski dice que está esperando para salir con la mujer adecuada

Emily Ratajkowski se está volviendo sincera al explorar su sexualidad.

La modelo, que ha estado en su era de soltera desde que se separó de su esposo Sebastian Bear-McClard el año pasado, compartió recientemente que está abierta a salir con mujeres.

«Me encantaría», le escribió Emily a Jen Brill, directora creativa de la revista HommeGirls, en Instagram en marzo, según extractos de la entrevista publicada en Elle el 4 de mayo. Siempre he sido alguien que se siente más atraído por la vibra que por los detalles físicos, así que a veces me golpea al azar y digo: ‘¡Vaya, me atrae esta persona!'».

La mujer de 31 años, quien le dijo a Harper’s Bazaar el año pasado que ve la sexualidad en una «escala móvil», dijo que solía ser «un poco como una ‘chica escogida’ en el sentido de que no era muy buena». decidir lo que me gustaba. Tenía muchas ganas de que me eligieran».

¿Pero en estos días? Ha dejado atrás a la antigua Emily y se está dando una palmadita en la espalda por lo lejos que ha llegado.

«Estoy orgullosa de mí misma por esta nueva era», explicó la actriz de Cruise. «La versión más joven de mí probablemente se habría conformado con un tipo medio solo para tener un novio. Me alegro de no estar más en esa era».

Y Emily, que comparte a su hijo Sylvester de 2 años con su esposo separado, incluso le ha dado una oportunidad a las aplicaciones de citas.

«Solo tuve una cita desde una aplicación, pero fue con alguien con quien también tenía amigos en común», dijo. «¡Estoy realmente abierto a conocer gente de cualquier manera! Pero creo que las mutuas siempre son una buena manera de investigar a las personas».

Después de entrar en su era de soltera, Emily estuvo vinculada a Pete Davidson, con quien asistió a salidas deportivas el otoño pasado en la ciudad de Nueva York antes de que los dos celebraran juntos el cumpleaños número 29 del alumno de Saturday Night Live.

En ese momento, una fuente cercana a Emily le dijo en exclusiva a E! News que, aunque la pareja se conocía desde hace años, se volvieron a conectar después de que Pete le envió un mensaje de texto a Emily «queriendo reunirse para ponerse al día».

Sin embargo, el romance pronto se esfumó y poco después, EmRata estuvo brevemente vinculada a Eric Andre, con los dos vistos en los juegos de baloncesto y el comediante compartiendo una foto NSFW de él y Emily, antes de que la vieran besándose con Harry Styles en Tokio. en marzo.

Pero la autora de My Body dejó las cosas claras sobre sus objetivos de citas en enero, afirmando en su podcast High Low with EmRata que estaba «tratando de tener citas casuales y no ser abucheada».