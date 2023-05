Vaina de Amazon te permite llevar a Alexa de viaje

(Remolacha puede ganar una pequeña comisión de las ventas que salgan de esta publicación)

Billboard reporta:

Amazon ha lanzado la última edición de Echo Auto por $54.99, que permitirá llevar Alexa en el carro. La segunda generación de Echo Auto trae todas las capacidades de Alexa que conocemos y que ahora podremos usar en el carro, como solicitar direcciones, hacer llamadas a casa y a dispositivos domésticos compatibles, entre otras. Este aparato también cuenta con un diseño más delgado y fácil de montar en el tablero, cinco micrófonos para alcanzar la voz del conductor por encima de los ruidos del camino y un cargador rápido de coche en caso de olvidar el cargador portátil. (Fuente…)

Si te interesa, cómpralo aquí…

*As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases