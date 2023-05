Más sobre el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Iowa

EE.UU.-Las autoridades de Davenport, Iowa, están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate después de que un edificio de apartamentos de seis pisos se derrumbara parcialmente este domingo, lo que llevó a los funcionarios a encontrar fugas de gas y agua entre los escombros.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

A search for possible missing residents is still underway in Davenport, Iowa after a partial collapse of an apartment building Sunday evening. @shaqbrewster reports from the scene. pic.twitter.com/XlO3s99DVB

— TODAY (@TODAYshow) May 29, 2023