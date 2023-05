Se bufean de Jeter y A-Rod (video)

NYPost.com

Durante la transmisión del cuarto juego de las Finales de la Conferencia Este entre los Celtics y los Heat, las cámaras de TNT mostraron a los ex compañeros de los Yankees, Derek Jeter y Alex Rodríguez, mientras veían el partido con sus respectivos grupos en el Kaseya Center en Miami. Antes de volver al juego, los comentaristas recordaron a Jeter y Rodríguez sobre la derrota del equipo en el Campeonato de la Liga Americana en 2004 frente a los Red Sox, quienes finalmente ganaron la Serie Mundial. Boston avanzó a la Serie Mundial y barrido a los Cardinals en cuatro juegos. Aunque los Celtics se recuperaron y ganaron el cuarto juego de las finales contra los Heat, cabe destacar que los Yankees perdieron esta importante oportunidad. (Fuente…)

Alex Rodriguez and Derek Jeter are in the house, giving TNT the perfect transition. pic.twitter.com/d9R584Qsem

— Awful Announcing (@awfulannouncing) May 24, 2023