Cadenas de comida rápida de EEUU que fracasaron en otros países

Protestas. Una pandemia. Dos años de cambios. A veces, las circunstancias externas son tan grandes que pueden acabar con la existencia de una cadena de comidas en un país.

McDonald’s es el símbolo de la comida rápida estadounidense. Con más de 13.000 locales en EE.UU. y 8.710 millones de dólares de ingresos anuales solo de clientes estadounidenses, no es de extrañar que la cadena quisiera ver qué podría lograr en el extranjero.

En general, McDonald’s tuvo éxito en el extranjero. Los casi 9.000 millones de dólares de Estados Unidos representan sólo el 38% de sus ingresos anuales; el resto procede de sus establecimientos internacionales. Pero no todos adoran el Big Mac. Bolivia, por ejemplo, no quiso tenerlo y la cadena no tiene presencia allí desde el 2002.

La razón de su retirada tras cinco años es sencilla: McDonald’s no ganaba mucho dinero en Bolivia. CNBC dice que probablemente tenía algo que ver con el rechazo general del país al globalismo y el hecho de que la mayoría de los bolivianos vivían en la pobreza. Esto no dejaba mucha gente que pudiera comprar una caja de McNuggets.Además, los bolivianos adoran sus tradiciones culinarias y no había sitio para hamburguesas caras.