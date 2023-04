La terrible lesión de Oneil Cruz

EE.UU.–Tras un deslizamiento incómodo en el plato del dominicano Oneil Cruz contra el receptor de los patiblancas Seby Zavala, se vaciaron las bancas cuando transcurría la parte baja de la sexta entrada. Al parecer, el careto mexicano le dijo unas palabras al campocorto mientras éste se retorcía de dolor en el home.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

This is the play where #Pirates Star Oniel Cruz broke his ankle… sucks man. pic.twitter.com/rNJgGJwHdx

— MIA Sports House (@Sports_OT_House) April 9, 2023