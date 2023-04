Marta Quéliz/Listin

República Dominicana.–La historia de la dueña de este relato comenzó cuando sin saber por qué, se cansaba, le daba mucha tos y de la nada, empezó a perder peso. “Fui al médico, me mandó hacer las analíticas de lugar. Me hice todo, y en la mayoría, los valores estaban sin alteración. Me puso un tratamiento, y al parecer mejoré”. Al menos eso creía ella, porque ya habían disminuido las molestias.(Sigue leyendo…)