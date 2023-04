EE.UU..–Raffy Devers impresiona con doble play de fantasía.El dominicano demostró que es una pared en la esquina caliente y se lució con gran doble matanza frente a los Cerveceros de Milwaukee, en la jornada de este domingo 23 de abril.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

The hot corner’s not too hot for Rafael Devers. pic.twitter.com/oE5rPVCkyk

— Red Sox (@RedSox) April 23, 2023