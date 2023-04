Increíbles imágenes del raro eclipse solar híbrido

Durante un minuto un eclipse solar total hizo que el día se oscureciera como si fuera plena noche en la pequeña y remota localidad de Exmouth, en el noroeste de Australia, uno de los pocos lugares del mundo donde se pudo contemplar el fenómeno en su plenitud.

Más de 20.000 personas, según el canal público ABC, se desplazaron hasta esta Exmouth, un pequeño poblado de unos 3.000 habitantes situado a unos 1,200 kilómetros de Perth, con sus telescopios, mantas y sillas para presenciar este acontecimiento.( Seguir leyendo…)

LOOK UP, SELENOPHILES! 🌖

A rare hybrid solar eclipse graces the skies of Parañaque City on Thursday morning.

Such celestial events happen about once every decade—the last one was in 2013 and the next one isn’t until 2031. pic.twitter.com/iMTNzoOU89

— The Philippine Star (@PhilippineStar) April 20, 2023