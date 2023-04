Una zona del complejo Disneyland en California se incendió el sábado por la noche. El incendio se produjo durante el espectáculo “Fantasmic” en la zona de la Isla de Tom Sawyer en Anaheim. (Seguir leyendo…)

*Ver video relacionado:

Moments before the whole dragon caught on fire 🔥 😬 #DisneyOnFire #disneyland #Fantasmic pic.twitter.com/aWkoqHmLUG

— MR.B1ZZ.eth (@LearnThisBiz) April 23, 2023