Niño impide accidente de autobús escolar tras desmayo de conductora (video)

Los reflejos de un niño de 13 años evitaron lo que pudo ser una tragedia en Estados Unidos. Sesenta y seis estudiantes de secundaria están a salvo gracias a Dillon Reeves, que con una rápida reacción condujo el autobús escolar en el que viajaba a un lugar seguro después de que la conductora perdiera el conocimiento, según confirmaron las autoridades. (Seguir leyendo…)

*Ver video relacionado:

(warning: distressing) A Michigan 7th grader is being hailed as a hero after he stopped a school bus carrying himself and 60+ other students when its driver lost consciousness.

CCTV footage shows Dillon Reeves taking action just seconds before a tragedy could have occurred. pic.twitter.com/oD8CmmjAUx

— NowThis (@nowthisnews) April 28, 2023