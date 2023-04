Desastre en Pasaportes

Listín Diario

“Cuando llegué había una persona que estaba entregando tickets e informando si el pasaporte estaba listo o no. En su gran mayoría le decía (a ciudadanos) que esperaran dos horas más o menos en la parte de afuera. Luego cuando pasé mi hoja (recibo) me entregaron un turno, me dijeron que subiera a la segunda planta, eran ya las 5:00 de la tarde. Ahí me dijeron que tenía que esperar, pero esa espera nunca me dijeron que sería de cinco horas para al final no entregarme la libreta”. (Seguir leyendo…)