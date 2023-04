‘Crece el negocio de hacer partidos’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

En las últimas encuestas conocidas, tres partidos, el oficialista PRM, la Fuerza del pueblo y el PLD concitan alrededor del 90% del electorado. Fuerzas antes importantes como el Partido Reformista y el PRD se han convertido en minúsculos reductos y la única expresión de crecimiento en todos los casos es del partido Alianza país que se recupera con un 1.8% igual a su votación más alta y un 1% que los resultados 2020.

Aunque en las elecciones del 2020 participaron 25 partidos políticos, solo hubo seis candidatos porque no tengo que contarles la historia de los partidos lapa que se pegan “asigún” vean las posibilidades del poder.

En líneas generales, entre esos partidos no hay diferencias filosóficas ni de concepciones políticas. Prima el discurso oportunista y ni siquiera los que forman parte de algunas plataformas continentales o mundiales respetan los códigos de esos grupos. No es verdad que el PRD es socialdemócrata o el PRSC es democristiano.

Si usted analiza los resultados electorales, se darán cuenta que en esos bloques los chiquitos como decía un amigo ya fallecido, aportan un boronita de votos que sirve para completar un mínimo pero que es intrascendente en términos individuales.

En la alianza oficialista ganadora, el PRM aportó el 48.2% de los votos y sus seis aliados alrededor de un 3.5% para llegar al 52.5.

En el bloque peledeista el partido morado aportó el 32% de los 37 que sumaron junto a seis aliados y la única excepción es el caso del PRSC que encabezó la alianza con la FUPU porque ustedes saben que los colorados capitalizaron el miedo del doctor Fernández a quedarse sin boleta porque la fupu aporto el 6% del 9 que obtuvo ese bloque.

Cuando una analiza esos números no entiende las 104 solicitudes de reconocimientos de Partidos y agrupaciones políticas que está manejando en este momento la JCE. De esos solo 50 han completado la documentación necesaria.

Como ya hemos dicho en el pasado proceso participaron 26 partidos divididos en tres bloques de alianzas y tres organizaciones que participaron solas que fueron Alianza País, PDI y PNVC. Esas tres fuerzas sumaron entre si un 1.12% de los votos a pesar de que todas tienen décadas participando en estos procesos.

En la actualidad la JCE reconoce a 31 organizaciones lo que ya implica una boleta monumental.

Las sentencias del tribunal constitucional forzaron al organismo electoral a aprobar otras organizaciones que una sabe que existen por las mismas sentencias pero que no tienen el más mínimo impacto en la vida nacional.

No hay explicación para la diarrea de constitución de Partidos, a menos que sea el interés en garantizarse el situado que significa la financiación electoral que para los mas chiquitos ha sido un millón mensual más o menos.

Si el organismo electoral aprueba la mitad de los 104 que han solicitado reconocimiento y que, por tanto, tendrán que participar en el próximo proceso necesitaremos una sabana como boleta y un tiempo de votación mucho mas largo que el estipulado en este momento.

El negocio de hacer partidos parece que va bien.