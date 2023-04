Bad Bunny y Adidas colaboran en una nuevos tenis

Bad Bunny x adidas Campus «Wild Moss» es el tenis más reciente de la colaboración entre la superestrella y la empresa de ropa deportiva. Un comunicado de prensa que anuncia el lanzamiento del último calzado dice que forma parte de la celebración en torno a su actuación en Coachella y cómo «invocará la sensación despreocupada y el estado de ánimo de la primavera» y «representa toda la esencia y la mística de Benito.»( Fuente…)

Bad Bunny Campus Wild Moss – draw is now open on CONFIRMED https://t.co/FeADDMb64J pic.twitter.com/aqVweD7XpU

— adidas Originals (@adidasoriginals) April 24, 2023