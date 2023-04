EE.UU.–Una madre de Florida ganó US$ 2 millones en la lotería apenas unos días después de terminar de pagar el tratamiento contra el cáncer de su hija.Geraldine Gimblet, residente de Lakeland, ganó US$ 2 millones con un billete de lotería raspadito de US$ 10, según un comunicado de prensa de la Lotería de Florida. Reclamó sus ganancias como un pago único de US$ 1.645.000 el viernes pasado, dice el comunicado de prensa del 7 de abril.( Seguir leyendo…)