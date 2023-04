Video: Se regó Adán Cáceres

Santo Domingo.- Adán Cáceres se quilla y llama irreverente y anarquista a la Procuraduría.

Ministerio Público califica recusación de Adán Cáceres a jueza como una «obra de teatro mal montada»

La encargada de litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, dijo que «ha sido una obra de teatro mal montada». la recusación a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por parte de la defensa de Adan Cáceres Silvestre, durante la audiencia preliminar que se conoce a los implicados en el caso Coral.

Sostuvo que esa obra inició con una convocatoria a la prensa para dar a conocer un comunicado que tenían por escrito y que luego se paran en el tribunal para presentar una postura que también tenían por escrito.

Indicó que frente a la postura del tribunal de que no podía referirse a algo que no conocía, y frente a la situación de que la jueza no satisface sus pretensiones, deciden recusarla. (Seguir leyendo…)