El alcalde por La Romana, Juan Antonio Adames, no sale de un lío judicial, pues sus asuntos pendientes con los tribunales no llegaron a su fin con la condena por dos años de cárcel, ratificada por la Suprema Corte de Justicia por no haber honrado el pago de cuatro millones 50 mil pesos al escultor Luis Catillo, contratado para construir estatuas de peloteros y colocadas en el parque central. (Seguir leyendo…)