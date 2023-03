Punta Cana, ubicado en la República Dominicana, figura en el segundo lugar de la lista de los destinos preferidos para “viajes de vacaciones al Caribe” que programan los estadounidenses en la primavera, según una encuesta realizada por la prestigiosa guía AAA (Asociación Americana de Automovilistas).

Los resultados se basan en las reservas de AAA, realizada por los estadounidenses para sus vacaciones, cuyos análisis arrojó que “más estadounidenses viajarán al extranjero”, y que “muchas familias también están tomando vacaciones multigeneracionales”.

La encuesta también revela que más del 40% de los adultos estadounidenses con planes de vacaciones de primavera viajan con tres generaciones.

“Las familias están recuperando el tiempo perdido”, dijo Paula Twidale, vicepresidenta sénior de viajes de AAA. “Hemos visto un aumento en las reservas internacionales de Spring Break. Los estadounidenses se están aprovechando de la fortaleza del dólar estadounidense y del tipo de cambio en Europa”, dijo.

Twidale agregó que los viajeros que buscan un clima cálido acuden en masa al Caribe y México o navegan a destinos tropicales mientras disfrutan de las comodidades de unas vacaciones en crucero.

La encuesta se realizó del 16 al 20 de febrero de 2023 utilizando un panel basado en la probabilidad diseñado para ser representativo de los hogares de EE. UU.

Principales destinos de vacaciones en el Caribe:

1-Nasáu, Bahamas.

2-Punta Cana, República Dominicana.

3-Bahía Montego, Jamaica.

4-San Juan, Puerto Rico.

Fuente: Resumenturismo

The post Punta Cana es uno de los destinos preferido en los EEUU para “viajes de vacaciones al Caribe” appeared first on Ministerio de Turismo de República Dominicana.

(Sigue leyendo…)