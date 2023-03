La historia detrás de la propuesta de Pujols a Nicole

En un fragmento de una entrevista que le hiciera el programa Al Rojo Vivo, de la cadena internacional Telemundo, queda de manifiesto que el político desconocía la existencia de la relación de su hija y que fue “sorprendido” por el exjugador de los Cardenales de San Luis cuando le habló de sus sentimientos.

De manera alegre, Leonel narró que fue enterado de la relación para la fecha del juego en que Pujols dio los 700 jonrones, cuando fue invitado a tirar la primera bola, el 23 de septiembre de 2022.

Relató que fue ahí que éste lo “haló” y le dijo que quería “hablar de otro asunto” con él.

“Bueno, fue toda una sorpresa, si, si… porque Albert me invitó a San Luis cuando ya estaba en la recta para obtener los 700 jonrones y cuando llegamos a San Luis me dice: yo quiero hablar con usted aparte, muy ceremoniosamente. Le digo explíqueme y me dice yo estoy en tal y cual cosa”, contestó a la pregunta de cómo se enteró de la relación de la famosa pareja. (Seguir leyendo…)