Padre muere el mismo día del funeral de su hija

Reino Unido.- El padre de luto de una asistente de un hogar de ancianos que cayó y murió desde la escalera de incendios de un club nocturno murió el día de su funeral después de sufrir un ataque epiléptico fatal, según una investigación escuchada hoy.

Katie Davenport, de 23 años, de Liverpool, estaba en el balcón después de tener un ‘altercado’ durante una salida nocturna con compañeros de trabajo en Hey Amigos en Southport, Merseyside.

La investigación escuchó que un supervisor de la puerta la había trasladado a la escalera de incendios alrededor de las 2 am del 4 de septiembre del año pasado. Cuando más tarde se volvió para ver cómo estaba, vio a Katie caer.

El joven de 23 años sufrió lesiones cerebrales traumáticas y se sometió a una cirugía cerebral en The Walton Center en Liverpool, pero murió 13 días después.

Una declaración de la hermana de Katie, Lianne Clegg, leída en la investigación reveló que la familia recibió otro golpe devastador la noche de su funeral cuando su padre tuvo un ataque epiléptico y falleció el 14 de octubre.



“Ni siquiera puedo comenzar a describir el dolor y la angustia que hemos atravesado desde que perdimos a nuestra hermosa Katie”, decía la declaración de Lianne.

“Era la chica más hermosa, la más divertida y la risa más contagiosa.

«Katie había luchado con su salud mental a lo largo de los años, pero buscó ayuda y, junto con la ayuda y el apoyo de su pareja Niall, llegó a un lugar en su vida en el que tenía una vida segura, extrovertida y amorosa».

“Recientemente había aprobado su examen de manejo, ahorrado para una hipoteca, reservó unas vacaciones y consiguió un segundo trabajo en atención médica, un trabajo que adoraba hacer.

‘Trabajó extremadamente duro, estaba motivada y decidida a ahorrar tanto dinero como pudiera para vivir una vida feliz y cómoda.

Me he sentado durante meses y meses y he tratado de armar los eventos de la noche. Esto ha sido doloroso y difícil y sobre todo frustrante. El impacto que esto ha tenido en nuestra familia ha sido devastador: no solo perdemos a Katie, también perdimos a su papá unas semanas más tarde después de que tuvo un ataque epiléptico la noche de su funeral y lamentablemente falleció.

“Estuve en la escalera de incendios de Hey Amigos, hablé con el personal que estaba trabajando esa noche y también hablé con las personas con las que ella estaba.

“Yo, junto con otros miembros de la familia, recibí un Snapchat de Katie 20 minutos antes del accidente, ella estaba feliz, bailando y riendo en la pista de baile de Hey Amigos sin mostrar signos de angustia o malestar.