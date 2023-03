‘Director de INDOCAFE depreda Loma Novillero’

Altagracia Salazar

En Villa Altagracia han calificado de tragedia ecológica la destrucción de miles de arboles de pino, caoba, palma real, guama y otras especies que han sido cortadas en la reserva forestal de Loma de Novillero por ordenes del director del Instituto Dominicano del Café que desarrolla una finca de cacao en la citada Reserva.

En un muy extenso y bien documentado manifiesto la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia ha puesto en evidencia las dimensiones de la tragedia ecológica impulsado por un funcionario que según la organización se prevale de su condición para actuar con impunidad.

La organización social indica en el documento que el señor Batista se apropió de los terrenos cuando ocupaba la misma posición que ahora detenta en el gobierno de Hipolito Mejía pero que no ha sido hasta ahora cuando le entró como la conga a la vegetación para impulsar un proyecto personal.

En la zona depredada por Batista y ahorita les mostraré las imágenes, nace uno de los principales afluentes del rio Haina, el río Basima. Cuando las autoridades declararon la zona de Novillero y la Loma de los siete picos como área protegida lo hicieron precisamente por el impacto que tiene ese sistema en la salud del rio Haina y en dos de los sistemas que abastecen de agua la capital dominicana que son Haina-Manoguayabo e Isa-mana-Duey.

Si alguien debería saber de eso es el director del INDOCAFE.

No sé si tiene que ver con la denuncia que hace hoy FUDEVA pero por coincidencia un diario nacional trae hoy como reportaje de profundidad el efecto positivo que tiene la siembra del café en el medio ambiente y destaca en voz del propio señor Batista que las zonas mejor conservadas del país son las zonas cafetaleras.

Y mientras para relaciones públicas se dice una cosa para el bolsillo se hace otra.

En Villa Altagracia hay un movimiento de rescate de las importantes áreas de montaña que constituyen Novillero, Siete Picos, La jumeadora y han declarado no grato al director del INDOCAFE además de exigir su sometimiento a la justicia y el pago del crimen ambiental.

La semana pasada nosotros tratamos el caso de doctor Wilimberto Taveras que dice haber sido asentado por el instituto Agrario Dominicano en la cima de novillero y que ha cercado su finca de 500 tareas impidiendo el paso.

Leónidas Batista también tiene 500 tareas y está desarrollando una finca cacaotera al lado del río Basima. Hay otros con menos suerte en términos de las áreas que se han apropiado pero provocando daños en distintas magnitudes.