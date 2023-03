‘Continúa dañando’: exesposo de Tania Báez

Después del consejo de su exesposa Tania Báez, de “nunca te vincules en una relación alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente”, Francisco Jiménez, quien imparte clases de karate y es ingeniero de profesión, respondió en sus redes sociales. (Seguir leyendo…)

Esto publicó en su Instagram:

Francisco Jiménez:

He aprendido tantas cosas… que de verdad prefiero dejar en “ignorado”, todo aquello que no me aporte… que bueno que superar la cosas malas… no cargar en la espalda cosas que duelen.. es la mejor forma de predicar con el ejemplo… increíble ver cómo gente “feliz” es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir… BENDICIONES… es todo lo que le envío a todo aquel que me toma en cuenta… tanto para bien como para mal!!!…

